В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали о желании поддержать находящихся в зоне СВО друзей.

"Я во второй раз иду, там опять обстреляли Белгород, устал смотреть на все, надо защищать", – поделился один из добровольцев.

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