Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту сообщили о мотивах своего решения

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Например, оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали о мотивах своего решения отправиться в зону проведения СВО.

"Есть боевой опыт – служил в разведроте. Еду Родину защищать", – поделился один из добровольцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.