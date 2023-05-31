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13:45

Общество

Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту сообщили о мотивах своего решения

Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту сообщили о мотивах своего решения

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Например, оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали о мотивах своего решения отправиться в зону проведения СВО.

"Есть боевой опыт – служил в разведроте. Еду Родину защищать", – поделился один из добровольцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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