Новости часа: москвичей предупредили о сильном ветре 31 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порывы ветра в Москве могут достигать 14 метров в секунду. Горожан просят быть аккуратнее, заявили в комплексе городского хозяйства.

ВС РФ пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Это данные Минобороны.

Сабуровский мост в составе МСД планируют ввести в эксплуатацию в сентябре. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.