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Новости часа: москвичей предупредили о сильном ветре 31 мая

Новости часа: москвичей предупредили о сильном ветре 31 мая

"Цифра дня": 73%

"Атмосфера": 12 градусов ожидается в столице вечером 31 мая

Новости часа: московские школьники-победители Всероссийской олимпиады получат выплаты

Более 15% месячной нормы осадков выпадет 31 мая в столице

Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту рассказали о мотивах решения

"Актуальный репортаж": новые нормативы ГТО вступили в силу в 2023 году

"Доктор 24": врачи объяснили, что отравляет воздух в квартире

Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порывы ветра в Москве могут достигать 14 метров в секунду. Горожан просят быть аккуратнее, заявили в комплексе городского хозяйства.

ВС РФ пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Это данные Минобороны.

Сабуровский мост в составе МСД планируют ввести в эксплуатацию в сентябре. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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