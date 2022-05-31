Эксперт ВОЗ прогнозирует появление еще более заразных штаммов коронавируса.

РФ в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое, поднялась на шестое место – EIA.

ФПК планирует летом перевезти на юг России более 7 миллионов пассажиров, сообщила пресс-служба компании.

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