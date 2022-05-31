На Варшавском пруду в водосброс провалились утята

На Варшавском пруду решетку водосброса закрыли мелкой сеткой. Туда проваливаются утята. Шестерых пришлось спасать.

Больше всего досталось самому маленькому птенцу. Он просочился в переливную трубу. Спасателям пришлось за ним спускаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.