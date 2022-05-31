Доля штамма "Омикрон" в России составила более 99,5% – Роспотребнадзор

Доля штамма "Омикрон" среди выявляемых случаев коронавируса в России составила более 99,5%. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Кабмин РФ продлил квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года.

Единый государственный экзамен по русскому языку в школах РФ прошел без серьезных сбоев, рассказал Рособрнадзор.