Май 2022 года стал самым холодным в XXI веке в Москве

Май 2022 года стал самым холодным в XXI веке в столице. По данным центра "Фобос", средняя температура воздуха по итогам месяца составила примерно 10,6 градуса тепла.

Почти весь месяц отметки на столбике термометра были меньше климатической нормы. Самая низкая температура отмечена 1 мая, тогда в Москве даже наблюдались заморозки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.