ВС расширил пределы самообороны при проникновении злоумышленников в дом

Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны в доме. Ранее она разрешалась лишь в случае побоев, грабежа или насилия. Теперь самооборона уместна, если кто-либо забрался в дом или квартиру против воли хозяина.

Необходимая самооборона также будет и вне дома, если человеку высказывают угрозу или наставляют на него оружие. При этом все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.