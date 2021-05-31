Синоптик рассказал о заморозках в ночь на 1 июня

Предстоящей ночью в Москве и области возможны заморозки. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, насколько это соответствует норме для конца мая и чего ждать дальше.

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