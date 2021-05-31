"Священник-битбоксер" рассказал о своем ролике в ТikТok

Покаяться и не стесняться призывал в TikTok вовсе не батюшка. Ранее много вопросов, в том числе у РПЦ, вызвал ролик, на котором мужчина в одежде священника исполнил битбокс и предлагал покаяться.

Оказалось, что это актер Константин Самойлов, он отправил другу запись прямо со съемочной площадки, а дальше ролик стал вирусным.

"Меня зовут Константин Самойлов. Этот ролик я записал на съемках фильма. Меня вдохновил МС "Покайся". Я отправил ролик другу и так оно завирусилось", – сказал Константин.

Что касается видео с битбоксом в роли батюшки, то Самойлов уточнил, что он не хотел задеть ничьих чувств. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.