Выяснилась личность "священника-битбоксера" из ТikТok

Покаяться и не стесняться призывал в TikTok не священник. Это выяснили пользователи Сети.

Ранее много вопросов, в том числе у РПЦ, вызвал ролик, на котором мужчина в одежде священника исполнил битбокс и предлагал покаяться.

Оказалось, что это актер Константин Самойлов, он отправил кому-то запись прямо со съемочной площадки, а дальше ролик стал вирусным.

У ролика уже полмиллиона просмотров и две тысячи комментариев. Сам Самойлов признался, что не хотел задеть ничьих чувств. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.