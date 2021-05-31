В Москве выявили 2 614 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 614 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 877 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 752 человек, выписали при этом 660 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 8 475 новых случаев COVID-19. При этом в 1 122 (13,2%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 071 917 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.