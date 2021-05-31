В минувшие выходные из-за непогоды на улицах Москвы дежурило 300 бригад

В минувшие выходные на улицах Москвы из-за непогоды дежурило 300 бригад. Ликвидацией последствий обильных осадков занимались около 1000 человек и 290 единиц техники.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУП "Мосводосток" Евгений Лукашевич, после поступления обращений бригады прибывали на место скопления воды за 10-15 минут. Сейчас водосточная сеть находится в технически исправном состоянии. Все поступившыие заявки отработаны.

По словам синоптиков, холодная погода сохранится в Москве еще в течение нескольких дней, а после начнется потепление. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.