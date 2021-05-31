В Госдуме предложили установить норму на ненормированный график. Гражданам хотят разрешить перерабатывать не более 120 часов в год.

Сейчас закон разъясняет момент только со сверхурочными работами. В будущем переработку также хотят привязать к отпуску: чем больше потрудились, тем больше дополнительных дней положено. Исключение составят руководители, их заместители, главные бухгалтеры и члены коллегиальных исполнительных органов организаций. У них в трудовом договоре могут быть прописаны свои условия.



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