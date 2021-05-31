Москвичей ожидает еще один холодный день

Еще один холодный день ждет москвичей 31 мая. Синоптики прогнозируют до 15 градусов тепла.

Теплеть начнет со вторника. Метеорологи обещают, что осадки прекратятся, выглянет солнце, а температура воздуха поднимется и будет уверенно держаться на отметке выше плюс 20 градусов.

До вечера в городе действует желтый уровень погодной опасности. Из-за ветра советуют обходить стороной деревья и линии электропередачи, а также по возможности близко к ним не парковаться.

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