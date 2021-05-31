Россиянам предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки. Его размер может составить до 260 тысяч рублей.

Эта идея принадлежит одной из федеральных риелторских сетей. Специалисты уже направили документ вице-премьеру Марату Хуснуллину. По их мнению, такая выплата сделает жилье более доступным для людей.

Предполагается, что вычет будет направляться в банк в качестве первоначального взноса. Сумму рассчитают на основании выплат НДФЛ за последние три года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.