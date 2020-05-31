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31 мая 2020, 06:30

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Как интересно провести время

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В этом году фестивалю искусств "Черешневый лес" ровно 20 лет. И юбилей он отметит в необычном для себя формате. Вместо привычных спектаклей и выставок, пройдет большой онлайн-концерт. В нем выступят Игорь Бутман, Евгений Миронов, Валерий Сюткин. Как отмечают организаторы, все пройдет с соблюдением правил безопасности. Кроме этого, в прямой эфир выйдут хореографы и режиссер из разных стран и городов.

Вечером "Балтийский дом" покажет "Отелло". Спектакль будет на литовском языке, но с русскими субтитрами. Трансляция пройдет на сайте "Балтийского дома".

Театр МХТ проведет трансляцию памятного вечера Бродского, посвященного юбилею писателя. В этом году Иосифу Александровичу исполнилось бы 80 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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