Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 31 марта

Погода в Москве поставила новый рекорд – термометры показали 17,5 градуса тепла. А с 1 апреля синоптики прогнозируют еще более жаркую погоду, минимум на 7 градусов выше нормы. В связи с этим в МЧС рекомендовали проявлять осторожность, избегать перегрева на солнце и пить много воды.

В Коптеве задержали подростка за поджог автозаправки. Школьник облил колонку легковоспламеняющейся жидкостью и скрылся. Как выяснили следователи, несовершеннолетний действовал по указанию неизвестного куратора. Тот связался в подростком в мессенджере и в случае отказа угрожал расправиться со всей его семьей.

Социальные пенсии в РФ вырастут почти на 7% с 1 апреля. Индексация затронет более 3,5 миллиона россиян. Выплаты также будут увеличены для участников Великой Отечественной войны. Кроме того, изменения затронут и налоговую сферу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.