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31 марта, 22:15

Общество

Новобранцев весеннего призыва направят в учебные соединения

Новобранцев весеннего призыва направят в учебные соединения

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В рамках весеннего призыва треть новобранцев направят в учебные соединения. Как сообщили в Генштабе, там они пять месяцев будут осваивать современную военную технику, а затем получат военно-учетную специальность. Призыв в армию начинается 1 апреля.

В Крыму спасатели МЧС помогли застрявшему на дереве ребенку. Случилось это в поселке Красногвардейское: 11-летний мальчик полез на вершину за футбольным мячом. Его друг не растерялся и позвонил спасателям. Мальчика благополучно спустили по трехколенной лестнице.

В Петербурге ребенок сумел спастись из пожара, выпрыгнув из окна горящей квартиры на третьем этаже. В соцсетях опубликовали кадры происшествия, на которых видно, как внизу люди растянули покрывало, чтобы спасти мальчика.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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