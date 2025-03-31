Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 марта

Жителей Москвы предупредили о непогоде. 1 и 2 апреля в столице ожидается дождь. За сутки может выпасть до 27 миллиметров осадков. Во время ливня москвичей призывают быть внимательнее на улице и тщательнее выбирать место для парковки автомобилей.

По программе реновации в Тимирязевском районе построили уже пять жилых комплексов. Почти 1,5 тысячи человек либо уже переехали в новые квартиры, либо сейчас находятся на стадии переезда.

Хамовнический суд Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, которую та потеряла из-за мошенников. Сделку о продаже признали недействительной, однако покупательница, которая приобрела это жилье легально, в итоге оказалась без квартиры и без денег.