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31 марта, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 марта

Ливень ожидается в Москве 1 апреля

Две трети месячной нормы осадков выпадет 1 апреля в Москве

Синоптик спрогнозировал дождь в Москве 1 апреля

Обсуждаемый в соцсетях неизвестный вирус может быть микоплазменной инфекцией

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"Атмосфера": облачная погода с прояснениями и дождь ожидаются в Москве 1 апреля

"Вопрос спорный": надзор за бездомными животными в России

В Москве может выпасть до двух третей осадков 1 апреля

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в Москве вечером 31 марта

Жителей Москвы предупредили о непогоде. 1 и 2 апреля в столице ожидается дождь. За сутки может выпасть до 27 миллиметров осадков. Во время ливня москвичей призывают быть внимательнее на улице и тщательнее выбирать место для парковки автомобилей.

По программе реновации в Тимирязевском районе построили уже пять жилых комплексов. Почти 1,5 тысячи человек либо уже переехали в новые квартиры, либо сейчас находятся на стадии переезда.

Хамовнический суд Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, которую та потеряла из-за мошенников. Сделку о продаже признали недействительной, однако покупательница, которая приобрела это жилье легально, в итоге оказалась без квартиры и без денег.

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