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31 марта, 08:45

Общество

Телеканал Москва 24 запускает ток-шоу "Вопрос спорный" с Леонидом Закошанским

Телеканал Москва 24 запускает ток-шоу "Вопрос спорный" с Леонидом Закошанским

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Москва 24 запускает новый телепроект – ток-шоу "Вопрос спорный". Оно будет выходить по будням в прямом эфире. В каждом выпуске герои с различными точками зрения будут спорить на актуальные темы. Ведущим программы стал журналист и продюсер Леонид Закошанский.

Первый выпуск выйдет в эфир 31 марта в 13:30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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