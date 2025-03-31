Телеканал Москва 24 запускает ток-шоу "Вопрос спорный" с Леонидом Закошанским

Москва 24 запускает новый телепроект – ток-шоу "Вопрос спорный". Оно будет выходить по будням в прямом эфире. В каждом выпуске герои с различными точками зрения будут спорить на актуальные темы. Ведущим программы стал журналист и продюсер Леонид Закошанский.

Первый выпуск выйдет в эфир 31 марта в 13:30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.