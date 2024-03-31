Прием заявок на конкурс "Молодежная столица в эфире" продолжается в Москве

В Москве продолжается прием заявок на конкурс "Молодежная столица в эфире", он призван выявить наиболее перспективные кадры в медиасфере среди молодых горожан.

Состязания помогут молодым людям, которые хотят развиваться в медиаиндустрии, выйти на новый уровень.

В 2024 году в Зеленограде приведут в порядок 20 домов по программе капитального ремонта жилого фонда. Там восстановят фасад и заменят инженерные системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.