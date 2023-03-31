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Общество

Новости часа: желтый уровень погодной опасности действует в столичном регионе из-за тумана

Новости часа: желтый уровень погодной опасности действует в столичном регионе из-за тумана

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности из-за тумана действует в Москве и области до 21:00. О погодных условиях сообщили в Гидрометцентре.

До 8 баллов обещают в часы пик на московских дорогах вечером 31 марта, лучше ехать на общественном транспорте. О возможном трафике рассказали в ЦОДД.

Погода в районе затора на трассе М-4 под Ростовом улучшится в воскресенье, 2 апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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