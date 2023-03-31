Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Общество

В России вступят в силу ряд новых законов с 1 апреля

В России вступят в силу ряд новых законов с 1 апреля

В Генштабе заявили, что призывников не будут отправлять в зону СВО

Новости часа: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году

Синоптики рассказали о температуре воздуха в столичном регионе 31 марта

"Утро": москвичам рассказали о погоде 31 марта

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 71%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 738 мм ртутного столба 31 марта

Эксперты рассказали, как выбрать черный чай

В России вырос спрос на книги про разведчиков и шпионов

"Утро": 7 градусов ожидается в столице 31 марта

С 1 апреля в России вступает в силу ряд новых законов. Так, родители детей с трех до семи лет могут подать заявление на перерасчет пособий на ребенка. Речь идет о семьях, чей доход в месяц на каждого меньше прожиточного минимума в регионе.

Изменения коснутся и четырех миллионов пенсионеров в стране. Размер социальных пенсий проиндексируют на 3,3%. Обращаться никуда не придется – пересчет сделают в автоматическом режиме.

Кроме того, с 1 апреля владельцам жилья начнут присылать новые квитанции за коммуналку. Теперь оплата общедомовых нужд будет начисляться по фактическому потреблению. Если в многоквартирном доме установлен счетчик, то сумму выставят по его показателям. Если прибора нет – по нормативам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика