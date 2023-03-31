В России вступят в силу ряд новых законов с 1 апреля

С 1 апреля в России вступает в силу ряд новых законов. Так, родители детей с трех до семи лет могут подать заявление на перерасчет пособий на ребенка. Речь идет о семьях, чей доход в месяц на каждого меньше прожиточного минимума в регионе.

Изменения коснутся и четырех миллионов пенсионеров в стране. Размер социальных пенсий проиндексируют на 3,3%. Обращаться никуда не придется – пересчет сделают в автоматическом режиме.

Кроме того, с 1 апреля владельцам жилья начнут присылать новые квитанции за коммуналку. Теперь оплата общедомовых нужд будет начисляться по фактическому потреблению. Если в многоквартирном доме установлен счетчик, то сумму выставят по его показателям. Если прибора нет – по нормативам.

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