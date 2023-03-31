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Общество

Весенний призыв на срочную службу в России пройдет с 1 апреля по 15 июля

Весенний призыв на срочную службу в России пройдет с 1 апреля по 15 июля

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Весенний призыв на срочную службу в России пройдет в традиционные сроки – с 1 апреля до 15 июля. В Генштабе сообщили, что впервые оповещение граждан о ходе призывной компании будет в электронном виде, единая база для этого создана.

Сколько новобранцев планируют призвать? Будут ли в этом раз изменения в призывном возрасте? И придется ли солдатам нести службу в новых российских регионах?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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