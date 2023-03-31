Генеральный штаб ВС РФ не планирует проведение второй волны мобилизации

Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проведение второй волны мобилизации. Об этом 31 марта сообщили в министерстве обороны.

Как отметили в военном ведомстве, число желающих заключить контракт увеличилось настолько, что перестало хватать сил и средств. Для своевременного оформления пришлось расширить сеть пунктов отбора добровольцев, а также увеличить число инструкторов для работы с кандидатами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.