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Общество

Генеральный штаб ВС РФ не планирует проведение второй волны мобилизации

Генеральный штаб ВС РФ не планирует проведение второй волны мобилизации

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Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проведение второй волны мобилизации. Об этом 31 марта сообщили в министерстве обороны.

Как отметили в военном ведомстве, число желающих заключить контракт увеличилось настолько, что перестало хватать сил и средств. Для своевременного оформления пришлось расширить сеть пунктов отбора добровольцев, а также увеличить число инструкторов для работы с кандидатами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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