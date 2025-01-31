Синоптики прогнозируют возвращение зимы в Москву после аномального тепла

После рекордно теплого января в Москве возвращается зимняя погода. На следующей неделе синоптики обещают минусовую температуру и осадки – снег с дождем. Температурный перепад будет мягким.

Между тем январь 2025 года стал одним из самых теплых за всю историю, установив рекорд за рекордом. 22 дня месяца были с оттепелью, а температура превысила климатическую норму более чем на 6 градусов.

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