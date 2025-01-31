Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 18:15

Общество

Синоптики прогнозируют возвращение зимы в Москву после аномального тепла

Синоптики прогнозируют возвращение зимы в Москву после аномального тепла

Житель района Строгино стал победителем рубрики "Что вообще происходит"

Елена Шинкарук рассказала о новых возможностях для регистрации брака в Москве

"Интервью": Елена Шинкарук – о цифровом городе и новых госуслугах

В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы

"Деньги 24": спрос на магические атрибуты в 2024 году вырос на треть

Елена Шинкарук рассказала о цифровых удостоверениях для льготников в Москве

В московских парках начали убирать листву

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Заявление в полицию написали на девочку-вундеркинда Алису Теплякову

После рекордно теплого января в Москве возвращается зимняя погода. На следующей неделе синоптики обещают минусовую температуру и осадки – снег с дождем. Температурный перепад будет мягким.

Между тем январь 2025 года стал одним из самых теплых за всю историю, установив рекорд за рекордом. 22 дня месяца были с оттепелью, а температура превысила климатическую норму более чем на 6 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика