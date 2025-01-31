Житель района Строгино стал победителем рубрики "Что вообще происходит"

Каждый час в эфире телеканала Москва 24 выходит рубрика "Что вообще происходит", в которой показываются городские события глазами зрителей. На этой неделе победителем стал житель района Строгино Сергей, который прислал видео о том, как вандалы повредили несколько автомобилей на парковке во дворе.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.