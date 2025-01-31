Москвичи рассказали о мошенниках, которые представляются сотрудниками коммунальных служб

Москвичи рассказали, как часто сталкиваются с мошенниками, которые представляются сотрудниками коммунальных служб. Одна жительница столицы заявила, что такой вид мошенничества очень распространен, однако она давно не ведется на уловки.

Другая горожанка рассказала, что один раз ей начали звонить мошенники и сообщили о необходимости смены счетчиков, хотя коммунальщики их уже проверяли.

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