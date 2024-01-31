Московских водителей предупредили о гололедице и дожде в ночь на 1 февраля

Ледяной дождь и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 1 февраля. В связи с этим столичным водителям посоветовали быть внимательнее на дорогах.

Автовладельцам порекомендовали не превышать скоростной режим и сохранять дистанцию, а пешеходам – быть внимательными во дворах и при переходе проезжей части, в частности, не отвлекаться на гаджеты и обеспечить себе видимость.

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