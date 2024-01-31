Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 23:15

Общество

Московских водителей предупредили о гололедице и дожде в ночь на 1 февраля

Московских водителей предупредили о гололедице и дожде в ночь на 1 февраля

Ледяной дождь обрушится на Москву до утра 1 февраля

Ледяной дождь и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 1 февраля

Новая школа в районе Тропарево-Никулино откроется в 2025 году

"Мой район. Новости": победители олимпиады "Курчатов" смогут поступить в вуз без экзаменов

Синоптики спрогнозировали ледяной дождь в Москве в ночь на 1 февраля

Новости часа: в Москве усилили контроль безопасности на водных объектах

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столице из-за ледяного дождя

"Деньги 24": как рассчитывается пенсия

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Ледяной дождь и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 1 февраля. В связи с этим столичным водителям посоветовали быть внимательнее на дорогах.

Автовладельцам порекомендовали не превышать скоростной режим и сохранять дистанцию, а пешеходам – быть внимательными во дворах и при переходе проезжей части, в частности, не отвлекаться на гаджеты и обеспечить себе видимость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоДарья ТащинаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика