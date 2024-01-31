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31 января, 16:15

Общество

Ледяной дождь и гололед прогнозируют в Москве в ночь на 1 февраля

Ледяной дождь и гололед прогнозируют в Москве в ночь на 1 февраля

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Ледяной дождь и гололед прогнозируют в ночь на 1 февраля в Москве. По данным Росгидромета, это связано с прохождением теплого атмосферного фронта. Из-за ухудшения погоды МЧС выпустило предупреждение с призывом москвичей соблюдать осторожность.

Тем временем Дептранс рекомендует горожанам по возможности использовать общественный транспорт, а автомобилистов – снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров. Водителей большегрузов также просят планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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