31 января, 14:30M24.RU
Москвичам рассказали, какие вопросы решает уполномоченный по правам человека
31 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "На защите прав человека в Москве – итоги работы аппарата уполномоченного".
Перед журналистами выступили:
- уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.