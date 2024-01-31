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31 января, 14:30

M24.RU

Москвичам рассказали, какие вопросы решает уполномоченный по правам человека

Москвичам рассказали, какие вопросы решает уполномоченный по правам человека

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31 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "На защите прав человека в Москве – итоги работы аппарата уполномоченного".

Перед журналистами выступили:

  • уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева;
  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
  • председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.
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