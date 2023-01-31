Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника. Так, Тверской суд начал рассматривать дело билетной мафии.

Среди пострадавших оказались любители искусства и самые известные театры страны – Большой и Малый, Мариинка и многие другие. Организаторы преступного бизнеса продавали билеты втридорога через сайты-двойники.

Группа российских бойцов штурмовала позиции ВСУ на авдеевском направлении. Военные заняли позиции в полуразрушенном здании.

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