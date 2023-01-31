Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Новости часа: свыше 1,3 млн семей получили проиндексированный маткапитал в РФ

Синоптики сообщили, что аномально теплая погода в Москве продержится до 5 февраля

"Жизнь в большом городе": домашние помощники

Новости часа: Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи

"Деньги 24": насколько вырастут социальные пособия в РФ

Новости часа: станцию Лесной городок будущего МЦД-4 открыли после масштабной реконструкции

Жители Одинцова пожаловались на нашествие крыс

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 1 февраля

Новости часа: 9 тыс незаконно мобилизованных военнослужащих вернули домой

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника. Так, Тверской суд начал рассматривать дело билетной мафии.

Среди пострадавших оказались любители искусства и самые известные театры страны – Большой и Малый, Мариинка и многие другие. Организаторы преступного бизнеса продавали билеты втридорога через сайты-двойники.

Группа российских бойцов штурмовала позиции ВСУ на авдеевском направлении. Военные заняли позиции в полуразрушенном здании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществополитикавидеоНаиль Губаевпроисшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика