Новости часа: 9 тыс незаконно мобилизованных военнослужащих вернули домой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять тысяч незаконно мобилизованных военнослужащих вернули домой. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей от шести до 11 лет. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Преобладающим штаммом коронавируса в России остается "Омикрон". Заболеваемость выросла на 20% за неделю, заявил Роспотребнадзор.