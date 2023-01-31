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Общество

Новости часа: 9 тыс незаконно мобилизованных военнослужащих вернули домой

Новости часа: 9 тыс незаконно мобилизованных военнослужащих вернули домой

Роспотребнадзор заявил, что число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 20%

"Цифра дня": 170 000 рублей

Иммунолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 и гриппом в РФ

Новости часа: Песков сообщил о проработке вопроса об отсрочке от армии для сотрудников ОПК

Число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 20% за неделю

Генпрокурор России сообщил о возвращении девяти тысяч незаконно мобилизованных домой

Новости часа: более 35 тыс организаций зарегистрировались на платформе МИК

Собянин: на платформе МИК зарегистрировалось более 35 тыс организаций из 82 регионов

Синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять тысяч незаконно мобилизованных военнослужащих вернули домой. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей от шести до 11 лет. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Преобладающим штаммом коронавируса в России остается "Омикрон". Заболеваемость выросла на 20% за неделю, заявил Роспотребнадзор.

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обществомедицинавидеоЕкатерина Фоменко
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