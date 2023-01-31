Роспотребнадзор заявил, что число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 20%

Количество заболевших COVID-19 в России за прошедшую неделю увеличилось на 20%. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7% за тот же период, например, гриппом B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии. Среди больных коронавирусом преобладает заражение подвидами штамма "Омикрон".

С чем связан рост заболеваемости? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.