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14:45

Общество

Иммунолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 и гриппом в РФ

Иммунолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 и гриппом в РФ

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Количество заболевших COVID-19 в России за прошедшую неделю выросло на 20%, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Кроме того, зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом В на 7% за тот же период.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал, с чем связан рост заболеваемости ковидом. Он также объяснил, может ли пациент заболеть одновременно гриппом и COVID-19. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществовидеоЕкатерина Фоменко
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