Иммунолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 и гриппом в РФ

Количество заболевших COVID-19 в России за прошедшую неделю выросло на 20%, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Кроме того, зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом В на 7% за тот же период.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал, с чем связан рост заболеваемости ковидом. Он также объяснил, может ли пациент заболеть одновременно гриппом и COVID-19. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.