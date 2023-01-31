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Общество

Дети с именами Авокадий и Пелагея-Дева родились в Москве в 2022 году

Дети с именами Авокадий и Пелагея-Дева родились в Москве в 2022 году

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Московское управление ЗАГС подвело итоги за 2022 год. На этот раз там рассказали, как москвичи называли детей в прошлом году.

Самыми популярными именами остаются София и Александр, это тенденция последних лет. А среди редких имен есть Авокадий, Урал, Агат, Троян, Марк-Леон. Все больше становится Яромиров, Алмазов. Среди женских необычных имен – Муза, Клеопатра, Тиффани, Бриллиант. Есть и двойные имена, например, Луна-Белла, Пелагея-Дева, Астра-Марина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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