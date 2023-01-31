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Общество

В Забайкальском крае пообещали премии бойцам за уничтожение танков Leopard и Abrams

В Забайкальском крае пообещали премии бойцам за уничтожение танков Leopard и Abrams

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В Забайкальском крае пообещали премии бойцам за уничтожение танков Leopard и Abrams. Об этом решении сообщили в руководстве региона. По мнению губернатора Александра Осипова, военнослужащие в зоне СВО, которые будут сжигать иностранную технику, достойны поощрения.

Такая инициатива высказывается уже не в первый раз. Врио главы ДНР Денис Пушилин приветствовал предложение о вознаграждении российских военнослужащих за захват или уничтожение западных танков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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