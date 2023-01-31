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Общество

Россиянам рассказали, как используют переработанный старый асфальт в стране

Россиянам рассказали, как используют переработанный старый асфальт в стране

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Специалисты рассказали о технологии холодного ресайклинга. Это вид деятельности, который позволяет использовать старый асфальтобетон при проведении ремонтных работ. Старое покрытие специально измельчается. Покрытие с использованием такой крошки в России уже применяют, но теперь программу намерены расширить.

Как готовят такую смесь? На каких дорогах она уже есть? И что с качеством? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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