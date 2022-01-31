Из-за циклона "Надя" может пойти дождь в Москве

31 января вечером, как обещали синоптики, снова пошел снег. Осадки не покидают город из-за еще одного циклона с женским именем "Надя".

Циклон также добавляет работы коммунальщикам. При этом на улице достаточно тепло – минус 1 градус. Так что к снегу может добавиться дождь.



Кроме того, специалист ЦОДД рассказал, что движение в городе уже местами затруднено – в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также в местах проведения строительных работ. В вечерний час пик ожидается до 5–6 баллов.

Также синоптики прогнозируют, что в столице 1 февраля температура днем составит минус 1 градус, а ночью – минус 2 градуса. Погода будет облачной и выпадет снег.



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