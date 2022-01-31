Москвичам рассказали о столичном трафике 31 января

Циклон "Надя" продолжает осложнять жизнь автомобилистам и коммунальным службам. Москву засыпает снег, но на улице теплеет, поэтому к снегу может добавиться дождь.

Кроме того, движение в городе уже местами затруднено – в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также в местах проведения строительных работ. В ЦОДД рассказали, что в вечерний час пик ожидается до 5–6 баллов. Для поездок по городу рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Также синоптики прогнозируют, что в столице 1 февраля температура днем составит минус 1 градус, а ночью – минус 2 градуса.



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