Врач назвала рост заболеваемости среди детей сигналом окончания пандемии

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей может говорить о постепенном завершении пандемии. Об этом рассказала заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 ДГКБ № 5 имени Филатова Елена Дондурей.

Также она заявила, что симптомы у "Омикрона" почти такие же как у других вирусных заболеваний. Отличить коронавирус этого штамма от ОРВИ часто невозможно. Врач также заметила, что болезнь, как правило, протекает в более легкой форме. А когда переболеют не только взрослые, но и дети, то пандемия может закончиться.



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