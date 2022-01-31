За сутки в Москве госпитализировали 6% от числа выявленных случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1 407 человек с COVID-19. Это составило 6% от числа выявленных случаев коронавируса. Выздоровели еще 5 805 пациентов. Выявлено за последние 24 часа 23 417 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В Московской области за сутки в больницы попали 490 человек. Выписали 1 558 пациентов. Заболели еще 11 470 жителей.
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 090. Это на 8% ниже показателя предыдущего дня. Закончили лечение и закрыли больничный 30 130 россиян, а новых случаев заражения – 124 070 .
В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 375 миллионов человек. Сейчас болеют 73 миллиона, из них порядка 94 тысяч человек находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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