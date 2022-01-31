В Москве предложили ввести геномную регистрацию мигрантов

В Москве хотят ввести регистрацию мигрантов по ДНК. С такой инициативой выступил прокурор столицы Денис Попов.

Он отметил, что часто выдворяемые из России мигранты меняют паспорта на родине и возвращаются. В прошлом году было выявлено 800 подобных случаев.

По мнению прокурора, кардинально изменить эту ситуацию позволит только геномная регистрация иностранцев. Также это поможет повысить раскрываемость преступлений – уйти от наказания под другим именем станет практически невозможно.

В прошлом такие попытки случались: одного иностранного гражданина судили трижды под разными именами. При этом формально рецидивистом его не считали, каждый раз мигрант получал минимальный срок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.