Попрошаек могут начать штрафовать

Москвичи до сих пор отдают деньги для якобы больных детей или на строительство храмов. При этом у многих даже не возникает мысли проверить документы у попрошаек.



Только вот деньги, как правило, идут не на лечение детей, а в карман так называемым волонтерам. Они убеждают людей, что хотят помочь. В доказательство показывают поддельные документы.

За незаконную деятельность теперь могут появиться штрафы до 150 тысяч рублей. Эту инициативу уже поддержало правительство. Просить финансовую помощь будут вправе только проверенные организации, и только по правилам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

