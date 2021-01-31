Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

31 января 2021, 09:30

Общество

Попрошаек могут начать штрафовать

Попрошаек могут начать штрафовать

Около 500 тыс москвичей записались на вакцинацию от коронавируса

В ночные заведения Москвы выстраиваются очереди

Жители Петербурга рассказали, как встретили частичное снятие ограничений

Эксперт оценил послабления в санитарном режиме

В одном из дворов Железнодорожного устроили настоящее файер-шоу

В союзе журналистов оценили ситуацию с возможными задержаниями представителей СМИ

В Москве открываются музеи, библиотеки и выставочные залы

В центре Гамалеи создадут еще одну вакцину от коронавируса

Эксперт рассказал, ждать ли вспышки заболеваемости COVID-19

Москвичи до сих пор отдают деньги для якобы больных детей или на строительство храмов. При этом у многих даже не возникает мысли проверить документы у попрошаек.

Только вот деньги, как правило, идут не на лечение детей, а в карман так называемым волонтерам. Они убеждают людей, что хотят помочь. В доказательство показывают поддельные документы.

За незаконную деятельность теперь могут появиться штрафы до 150 тысяч рублей. Эту инициативу уже поддержало правительство. Просить финансовую помощь будут вправе только проверенные организации, и только по правилам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
общество видео Екатерина Фоменко Анна Макарова Дженнифер Ковтун
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика