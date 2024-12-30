Новости регионов: в Петербурге перекрыли подходы к главной елке из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра перекрыли подходы к главной елке на Дворцовой площади. Как уточнили в администрации города, в этом году приняли дополнительные меры, обеспечивающие устойчивость 25-метрового дерева, – установили усиленные тросовые оттяжки по высоте.

Почти 70 тысяч тонн загрязненного мазутом песка вывезли с пляжей Кубани для утилизации. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Сотрудники МЧС весь день мониторили акваторию, чтобы определить, есть ли новые нефтяные пятна или фрагменты мазута, которые может выбросить на берег.

В Москве приостановлена продажа пельменей, зараженных сальмонеллой. Некачественным продуктом из "Вкусвилла" отравились двое детей. Они ели мини-пельмени "Мясное ассорти" от компании "Чали" из Орловской области. Роспотребнадзор начал разбирательство по жалобе матери пострадавших.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.