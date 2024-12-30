Мандарины начали раскупать в столичных магазинах

Мандарины, которые являются главными атрибутами Нового года, начали раскупать в московских магазинах. Кроме того, горожане приобретают красную икру, рыбу, мясо, сыры и колбасы.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, на встречу 2025 года россияне собираются потратить в среднем 62 655 рублей, это новый исторический максимум. Бюджет включает в себя траты на новогодний стол, подарки и развлечения.

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