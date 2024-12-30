Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 23:15

Общество

Мандарины начали раскупать в столичных магазинах

Мандарины начали раскупать в столичных магазинах

Служба бесплатной психологической помощи будет работать в новогодние праздники

Москвичи рассказали, что покупают в торговых центрах перед Новым годом

Телеканал Москва 24 напомнил о рубрике "Что вообще происходит?"

Очереди в торговых центрах Москвы выросли на 10–20% перед Новым годом

Москвичи выстроились в очереди в торговых центрах

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Телеканал Москва 24 показал погоду в столице

Праздничное шоу "Ночная смена" пройдет 1 января в эфире Москвы 24

Москвичам рассказали, как выбрать готовые салаты для новогоднего стола

Мандарины, которые являются главными атрибутами Нового года, начали раскупать в московских магазинах. Кроме того, горожане приобретают красную икру, рыбу, мясо, сыры и колбасы.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, на встречу 2025 года россияне собираются потратить в среднем 62 655 рублей, это новый исторический максимум. Бюджет включает в себя траты на новогодний стол, подарки и развлечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоновый год 2025видеоДарья КрамароваАлексей Лазаренко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика