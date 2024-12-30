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30 декабря, 16:30

Общество

Служба бесплатной психологической помощи будет работать в новогодние праздники

Служба бесплатной психологической помощи будет работать в новогодние праздники

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Круглосуточная служба бесплатной психологической помощи работает в новогодние праздники, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общение основано на деликатном, уважительном и внимательном отношении к каждому. Для тех, кто не может позвонить по телефону, на сайте Московской службы психологической помощи населению работает онлайн-чат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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