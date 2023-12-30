"Новогодний Омар": праздничный корпоратив

Целый год Омар исследовал современную и красивую Москву, посещал различные мероприятия, участвовал в городских активностях и пытался стать москвичом. За этот год число просмотров его блога выросло на сто миллионов, а количество подписчиков на сто десять тысяч и поэтому он решил устроить для своих работников праздничный корпоратив.

Зрители увидят, что на Омара работают десятки людей, которые не только ищут интересные темы в Москве, но помогают Омару увеличить просмотры и аудиторию. Однако вовремя корпоратива все пойдет не по плану, так как Омар забыл подарки.