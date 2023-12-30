Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря 2023, 20:00

Общество

"Новогодний Омар": праздничный корпоратив

"Новогодний Омар": праздничный корпоратив

Новости часа: Собянин подвел итоги по программе реновации за 2023 год

Средний чек новогодних подарков вырос на 30% по сравнению с прошлым годом

Желтый уровень погодной опасности продлили в столице до 14 января

Московский зоопарк показал кадры медосмотра панды Катюши

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 13 января

Снегопад ожидается на западе Москвы к вечеру 12 января

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Аномальные холода вернутся в Москву на старый Новый год

"Активный гражданин": москвичи отправили на переработку более 1,5 тыс тонн вторсырья

Целый год Омар исследовал современную и красивую Москву, посещал различные мероприятия, участвовал в городских активностях и пытался стать москвичом. За этот год число просмотров его блога выросло на сто миллионов, а количество подписчиков на сто десять тысяч и поэтому он решил устроить для своих работников праздничный корпоратив.

Зрители увидят, что на Омара работают десятки людей, которые не только ищут интересные темы в Москве, но помогают Омару увеличить просмотры и аудиторию. Однако вовремя корпоратива все пойдет не по плану, так как Омар забыл подарки.

Читайте также
общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика