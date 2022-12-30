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30 декабря, 23:15

Общество

Минобороны опубликовало кадры одного из полевых лагерей в зоне спецоперации

Минобороны опубликовало кадры одного из полевых лагерей в зоне спецоперации

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Минобороны опубликовало кадры одного из полевых лагерей в зоне спецоперации. Обустраиваться на новом месте мобилизованным помогают специалисты материально-технического обеспечения.
Вместе они организуют спальные места, помещения для хранения, полевую кухню и даже баню. Эта работа помогает сплотить команду. За приготовление еды отвечают профессионалы, которые обучены вкусно готовить даже в таких полевых условиях.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

обществовидеоСветлана Ключникова
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