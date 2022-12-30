30 декабря, 23:15Общество
Минобороны опубликовало кадры одного из полевых лагерей в зоне спецоперации
Минобороны опубликовало кадры одного из полевых лагерей в зоне спецоперации. Обустраиваться на новом месте мобилизованным помогают специалисты материально-технического обеспечения.
Вместе они организуют спальные места, помещения для хранения, полевую кухню и даже баню. Эта работа помогает сплотить команду. За приготовление еды отвечают профессионалы, которые обучены вкусно готовить даже в таких полевых условиях.
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